Lorenzo Moavero Milanesi ruolo internazionale in McKinsey & Company

McKinsey & Company ha annunciato la nomina di Lorenzo Moavero Milanesi come co-responsabile globale e responsabile europeo della practice Electric Power and Natural Gas (EPNG). La sua nomina riguarda la gestione delle attività nel settore dell’energia, coinvolgendo anche le strategie a livello continentale. Moavero Milanesi assume questa posizione all’interno di una società di consulenza internazionale.

McKinsey & Company annuncia la nomina di Lorenzo Moavero Milanesi a co-responsabile globale e responsabile europeo della practice Electric Power and Natural Gas (EPNG). Senior Partner dell’ufficio di Milano, in McKinsey dal 2006, Moavero Milanesi affianca organizzazioni private e pubbliche in Italia, Europa, Stati Uniti e Asia, principalmente su tematiche strategiche, organizzative e operative nell’ambito di programmi di trasformazione legati alla transizione energetica. La practice Electric Power and Natural Gas di McKinsey affianca i principali operatori del settore dell’energia nell’accelerare percorsi di crescita sostenibile e inclusiva, nel ripensare le strategie, sviluppare nuove competenze e migliorare le performance lungo l’intera catena del valore, anche attraverso la digitalizzazione dei processi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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