Lombardia indagato per caporalato il suocero del presidente Fontana

In Lombardia, il suocero del presidente Fontana è stato iscritto nel registro degli indagati per caporalato. L’accusa rivolta ad Andrea Dini, amministratore delegato di Dama spa, riguarda l’assunzione e l’impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento, con l’accusa di aver approfittato del loro stato di bisogno. La società è titolare del marchio Paul & Shark.

Terremoto inRegione Lombardia. La Procura diMilanoha disposto il controllo giudiziario delle societàDama Spa, che controllaPaul & Shark, con sede a Varese e AlbertoAspesi spa, con sede a Milano. Nell’inchiesta è indagatoAndrea Dini, il cognato del presidente della Regione LombardiaAttilio Fontana, nelle vesti di amministratore dellaDama spa. Il pmPaolo Storarimotiva il provvedimento col fatto che esisterebbe “una situazione disfruttamento” dei lavoratori che va avanti da anni,“incurante”dei rilievi mossi dalla stessa Procura e dalla Prefettura negli anni scorsi. Secondo l’accusa Andrea Dini, in qualità di ad di Dama spa, società titolare di... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lombardia, indagato per caporalato il suocero del presidente Fontana Articoli correlati Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made... Caporalato, indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana(Adnkronos) – Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano. Contenuti e approfondimenti su Lombardia indagato per caporalato il... Discussioni sull' argomento Brescacin (Gruppo Misto): Per parlare di sicurezza del Piave è necessario ripartire dall'idraulica'; Ingv spiega i motivi del terremoto 5,9 al largo di Capri. Dama Spa, indagato per caporalato Andrea DiniAndrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel ... msn.com Indagato per caporalato il cognato di Attilio FontanaAndrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (è fratello della moglie Roberta), è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di Milano, che ha dispos ... msn.com Da Regione Lombardia stanziamenti per i due rifugi della provincia di #Varese - facebook.com facebook #andrea dini, il cognato del presidente della Lombardia Fontana indagato per capolarato x.com