Lomazzo minaccia la ex con una bomba a mano | arrestato 39enne

A Lomazzo, in provincia di Como, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking e detenzione illegale di un ordigno. Secondo le fonti, avrebbe minacciato la sua ex con una bomba a mano. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nel procedimento.

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