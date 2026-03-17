Stanislav Lobotka potrebbe tornare disponibile per il Napoli già nella prossima partita contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18:30. Il centrocampista slovacco si avvicina al rientro e punta a essere tra i convocati per questa occasione. La sua presenza potrebbe essere importante per la squadra di scena in trasferta.

Buone notizie per il Napoli: Stanislav Lobotka è ormai a un passo dal rientro e punta a essere tra i convocati per la trasferta contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18:30. Il centrocampista aveva dovuto saltare le gare interne contro Torino e Lecce a causa di un problema muscolare, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento e il rientro appare imminente. Intanto, l’emergenza infortuni che aveva colpito la squadra sembra gradualmente rientrare, con diversi giocatori pronti a tornare a disposizione nelle prossime partite. Ha riferito Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport: “Conte sta tornando ad avere la piena disponibilità della rosa, a Cagliari dovrebbe tornare anche Stanislav Lobotka: potrà alternarlo con Gilmour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka dovrebbe tornare convocabile contro il Cagliari (Ugolini)

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