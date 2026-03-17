Il 17 marzo 2026, a Firenze, si è parlato dello Stretto di Hormuz e delle richieste di aiuto avanzate da Donald Trump ai Paesi della Nato per liberarlo. Tuttavia, le reazioni provenienti dall’Europa sono state piuttosto fredde e poco entusiaste. Nessuna azione concreta è stata annunciata in risposta alla richiesta. La questione è al centro dell’attenzione internazionale senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Firenze, 17 marzo 2026 – Donald Trump ha chiesto aiuto ai Paesi della Nato per liberare lo Stretto di Hormuz, ma almeno dall’Europa le risposte sono state tiepide. “Non mi sembra che la Nato abbia preso una decisione né che possa assumersi la responsabilità per lo Stretto di Hormuz. Se così fosse, gli organi della Nato se ne occuperebbero”, ha detto detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Trump, che ha pronosticato un "futuro molto negativo" per la Nato se non contribuirà alle operazioni legate alla guerra con l’Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lo Stretto di Hormuz e gli errori di Trump

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