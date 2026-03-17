Lo Sporting ha fatto col Bodo Glimt quello che all'Inter non è riuscito | rimonta devastante

Lo Sporting ha ottenuto una vittoria di 5-0 contro il Bodo Glimt, recuperando il risultato dell’andata che li vedeva sotto di tre reti. La squadra portoghese ha messo a segno una rimonta significativa, sfiorando una goleada. La formazione norvegese si è dimostrata pericolosa ma non impossibile da affrontare, anche se non ritenuta di livello eccezionale.

La squadra portoghese ha vinto 5-0 ribaltando il 3-0 dell'andata e sfiorando la goleada. Non è certo formazione di fenomeni: rispettabile, pericolosa ma tutt’altro che irresistibile. Eppure ha dato una "lezione" ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Bodo Glimt adesso si affaccia sui quarti (ha vinto per 3-0 il primo round degli ottavi con lo Sporting di Lisbona) e rappresenta lo spauracchio per chiunque se lo ritroverà di fronte. Eppure è arrivato secondo alle spalle del Viking nell’ultima stagione: https://fan - facebook.com facebook