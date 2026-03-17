Lo scandalo mazzette del Chelsea punito con una multa ridicola La stampa inglese | Macchiate le Premier di Conte e Mourinho

Lo scandalo delle mazzette al Chelsea, emerso da una sentenza della Premier League, riguarda frodi commesse dal club per sette anni durante la gestione precedente. La stampa inglese descrive le irregolarità come “sbalorditive” e sottolinea come queste pratiche abbiano “macchiato” le stagioni di Conte e Mourinho. Il club è stato punito con una multa, giudicata da molti irrisoria rispetto alla portata delle frodi.

Per il Telegraph “l’entità delle frodi commesse dal Chelsea nei confronti del sistema per sette anni, durante la precedente gestione del club, e rivelata da una sentenza della Premier League, è sbalorditiva”. E la multa in sé – poco più di 10 milioni di sterline – senza punti di penalizzazione, viene letta con un certo stupore misto ad indignazione, appunto, dalla stampa inglese. La sentenza della Premier League ha infatti dettagliato come il club abbia effettuato pagamenti in nero a giocatori – tra cui alcune delle più grandi stelle del calcio – a tre membri dello staff e a intermediari per un totale di 47,5 milioni di sterline tra il 2011 e il 2018. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo scandalo mazzette del Chelsea punito con una multa ridicola. La stampa inglese: “Macchiate le Premier di Conte e Mourinho” Articoli correlati Leggi anche: Scandalo Epstein, il premier inglese Starmer chiede scusa: “Mi dispiace aver creduto alle bugie di Mandelson” Matic: “Conte al Chelsea voleva fare le doppie sedute, ma alla fine ci venne incontro e vincemmo la Premier”Nemanja Matic, centrocampista in forza al Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.