Liverpool | Szoboszlai nuovo Re calcio di punizione nel 2026?

Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Liverpool, si è distinto in Premier League grazie a una punizione contro il Manchester City ad Anfield. Recentemente, è stato nominato per il premio di gol del mese di febbraio. La sua prestazione ha suscitato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, che lo considerano uno dei protagonisti della stagione. La sua capacità di segnare punizioni si fa notare nel campionato inglese.

DominikSzoboszlaicontinua a brillare in Premier League. Il centrocampista ungherese del Liverpool è stato recentementenominato per il premio di gol del mese di febbraio, grazie alla sua straordinaria punizione contro il Manchester City ad Anfield. Un gesto tecnico che conferma, ancora una volta, il suo talento cristallino sulle palle inattive. Il paragone conAlessandro Del Piero(campione ex Juventus) è certamente esagerato ma può dare il senso di quello che rappresenta oggi il talentuoso centrocampista del Liverpool di misterArne Slot. Il numero 8 deiRedsha incantato, tanto per cambiare,Anfieldcon un calcio di punizione perfetto: traiettoria pulita, potenza, precisione chirurgica anche nei giorni scorsi contro il Tottenham dell’ex Juventus IgorTudor. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Liverpool: Szoboszlai nuovo Re calcio di punizione nel 2026? Articoli correlati Jamie Redknapp incolpa Guglielmo Vicario per la punizione di Szoboszlai in Liverpool-TottenhamAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Redknapp ha incolpato Guglielmo Vicario per il primo gol subito dal Tottenham contro il Liverpool... Szoboszlai conferma i colloqui con il Liverpool per il nuovo contrattoRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Una raccolta di contenuti su Liverpool Szoboszlai nuovo Re calcio di... Argomenti discussi: Dominik Szoboszlai mostra il suo vero volto con un messaggio di due parole dopo i fischi di Anfield. Liverpool, l'allarme di Szoboszlai: Dobbiamo svegliarci o ci dovremo accontentare della Conference League...Dominik Szoboszlai è preoccupato per il Liverpool, come racconta l’ungherese al termine della partita contro il Tottenham Hotspur. Szoboszlai, con una splendida punizione, è stato di nuovo importante ... msn.com Liverpool, Slot: Frimpong di nuovo in squadra. Szoboszlai dal 1'? Dipende da come staArrivano notizie contrastanti dall'infermeria del Liverpool, in vista del match di oggi in programma alle 18.30 contro il Tottenham. Della situazione infortuni ha parlato il tecnico dei Reds Arne Slot ... tuttomercatoweb.com