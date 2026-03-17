LIVE Italia-Senegal 85-35 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre troppo superiori nell’ultima a San Juan

Durante le qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, l’Italia ha affrontato il Senegal a San Juan e ha vinto con il punteggio di 85-35. La partita si è svolta questa sera e ha visto le azzurre dominare nel corso dell’incontro, mantenendo un vantaggio consistente fino alla fine. La diretta è stata aggiornata in tempo reale per seguire ogni momento della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa nostra DIRETTA LIVE è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – ITALIA: Madera 16; SENEGAL: Nene Ndiaye, Timera 7 FINISCE QUI: Italia che non fa nessuna fatica, troppo il divario con questo Senegal che ora deve sperare nella vittoria tra 3 e 22 punti della Nuova Zelanda su Porto Rico per andare ai Mondiali. Le azzurre conquistano quasi senza sudare il secondo posto nel girone. 85-35 22 Pasa. Thiaw colpisce al volto Pasa da dietro, liberi con 23?6 da giocare. 83-35 In entrata Nene Ndiaye. 83-33 Due facili di Madera da bella palla di Keys. 81-33 Tripla di Mathilde Diop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 85-35, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre troppo superiori nell’ultima a San Juan Articoli correlati LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: a San Juan l’ultima portoricana delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bentrovati ancora una volta per l’ultima fatica dell’Italbasket femminile a San Juan, dove le azzurre... LIVE Italia-Senegal 34-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre ampiamente superiori a metà secondo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Senegal con 5’28” alla fine del secondo quarto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Senegal 85 35... Argomenti discussi: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards e Alston Jr. trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivali. Italia vs Senegal: diretta (77-28 con 3:30 da giocare, 4Q)4Q Live - Ampio garbage time, Pasa e Madera mettono la firma sul +49. Mathilde Diop a segno dall'altra parte dopo un recupero. Altri quattro punti a segno per Madera, siamo sul ... pianetabasket.com LIVE Italia-Senegal 77-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ultimi 5? a San JuanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-33 Tripla di Mathilde Diop. Ultimi 90 secondi. 81-30 Altri due nel pitturato per Khadija Faye. Timeout ... oasport.it