LIVE Italia-Senegal 77-26 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | ultimi 5? a San Juan

La partita tra Italia e Senegal nelle qualificazioni mondiali di basket femminile si sta svolgendo a San Juan e attualmente vede l’Italia in vantaggio con un punteggio di 77-26. Negli ultimi cinque minuti, sono stati segnati altri due punti nel pitturato da parte di Khadija Faye, mentre il Senegal ha chiesto un timeout con 3 minuti e 2 secondi ancora da giocare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-30 Altri due nel pitturato per Khadija Faye. Timeout Senegal con 3’02” da giocare. 81-28 Intercetto di Fassina, appoggio facile per lei. 79-28 Coppia di liberi per Kacerik, che li manda entrambi a segno. 77-28 Appoggio di Khadija Faye. Mathilde Diop colpisce duramente Kacerik, per fortuna niente di serio. Ultimi 5?. 77-26 22 Madera, che finalmente interrompe la maledizione della lunetta. Fallo di Thiaw su Madera, liberi. 75-26 S’infila nel pitturato Madera che realizza ben servita da Andrè. Ultimi 6’30” del Premondiale dell’Italia e del Senegal. 73-26 Persa banale dell’Italia, segna Mathilde Diop in appoggio facile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 77-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ultimi 5? a San Juan Articoli correlati LIVE Italia-Senegal 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si parte a San JuanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Primi due di Zandalasini dalla media. LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: a San Juan l’ultima portoricana delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bentrovati ancora una volta per l’ultima fatica dell’Italbasket femminile a San Juan, dove le azzurre... Tutto quello che riguarda LIVE Italia Senegal 77 26... Temi più discussi: Italia - Senegal alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, oggi Italia-Senegal (ore 19.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Azzurre già qualificate; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta!. Italia vs Senegal: diretta (77-28 con 3:30 da giocare, 4Q)4Q Live - Ampio garbage time, Pasa e Madera mettono la firma sul +49. Mathilde Diop a segno dall'altra parte dopo un recupero. Altri quattro punti a segno per Madera, siamo sul ... pianetabasket.com LIVE Italia-Senegal 69-24, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: divario troppo grande prima dell’ultimo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-24 Arriva la tripla frontale di Madera, meno di 2' alla fine del terzo quarto. 60-24 Non si sa per quale ... oasport.it In Senegal c’è una parola che racconta molto più dell’ospitalità: Teranga, significa accoglienza, rispetto, solidarietà verso gli altri. Da qui nasce “Teranga: il suono dello sviluppo”, il progetto radiofonico di @rairadio_official @rairadio2 @amref_italia e ASviS ch - facebook.com facebook La #diaspora come ponte tra Senegal e Italia. Con #InvestoInSenegal, @amrefit e un consorzio multi-stakeholder – con il sostegno della #CooperazioneItaliana – promuovono iniziative economiche a impatto sociale e ambientale tra Senegal e Italia x.com