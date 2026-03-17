L'Italia sogna ma non basta World Baseball Classic chiuso al 4° posto | in finale va il Venezuela

L’Italia ha concluso il suo percorso al World Baseball Classic arrivando quarta dopo aver perso contro il Venezuela in semifinale con il punteggio di 4-2. La partita si è conclusa con il Venezuela che ha conquistato l’accesso alla finale, mentre la Repubblica Dominicana ha ottenuto il bronzo. La competizione si è conclusa senza partita di finale per il terzo posto.

L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela. Gli Azzurri concludono il torneo in quarta posizione perché non è prevista la finale per il bronzo, che va alla Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati World Baseball Classic 2026: l’Italia sogna il ritorno di Anthony RizzoAnthony Rizzo ha annunciato il proprio ritiro agonistico lo scorso settembre: dopo 14 stagioni nelle Majors, culminati con le World Series vinte nel... Leggi anche: Italia-Venezuela oggi, World Baseball Classic 2026: orario semifinale, tv, streaming Una raccolta di contenuti su World Baseball Classic Temi più discussi: Italia, fine del sogno: il Venezuela vince 4-2 e si prende la finale del World Baseball Classic; L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2; WBC, Italia in semifinale! Portorico ko 8-6; L’Italia del baseball, il sogno americano dei paisà. World Baseball Classic, l’Italia si era meritata un giorno di vantaggio. Ma tutto era già deciso a favore degli USAL'Italia ha disputato una fase a gironi a dir poco sfavillante, vincendo quattro partite consecutive al Daikin Park di Houston e chiudendo in prima ... oasport.it Italia-USA stanotte in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma in chiaro, streamingSi alza la posta in palio al World Baseball Classic 2026. Dopo le vittorie contro Brasile e Gran Bretagna, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare ... oasport.it Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com Italy faces Venezuela tonight in the World Baseball Classic semifinals, with a spot in the championship game on the line. The Azzurri enter the matchup undefeated at 5-0, after stunning Team USA and eliminating Puerto Rico 8-6 to reach their first WBC semifi - facebook.com facebook