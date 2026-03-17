L’Italia non parteciperà alla partita per il bronzo al World Baseball Classic 2026, poiché il suo piazzamento finale è già stabilito. Questa notte si terrà invece la finale tra gli Stati Uniti e il Venezuela, senza che si giochi la gara di consolazione. La squadra azzurra ha concluso il suo percorso e il terzo posto non è più alla portata.

Questa notte si disputerà la finale del World Baseball Classic 2026, che opporrà gli Stati Uniti ed il Venezuela: non ci sarà, dunque, la finale per il terzo posto. I piazzamenti, così come accaduto per le squadre eliminate nella prima fase a gironi e nei quarti di finale, sono stati definiti dalle graduatorie dei raggruppamenti del primo turno del torneo. L’ Italia, così come la Repubblica Dominicana, eliminata nel penultimo atto dagli Stati Uniti, aveva chiuso la prima fase a punteggio pieno, con 4 successi in altrettanti match: gli azzurri avevano chiuso con 32 punti fatti, mentre i caraibici ne avevano totalizzati 41, e per questo motivo hanno chiuso il torneo al terzo posto, mentre l’Italia è finita in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia non giocherà la finale per il bronzo al World Baseball Classic: il piazzamento finale è già definito

Articoli correlati

L’Italia sogna ma non basta, World Baseball Classic chiuso al 4° posto: in finale va il VenezuelaL’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela.

World Baseball Classic, l’Italia prosegue la favola: sconfitto il Messico e conquistati i quarti di finaleHouston, 12 marzo 2026 – E’ una storica marcia trionfale quella dell’Italia al World Baseball Classic.

Altri aggiornamenti su World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic, è il momento del quarto di finale tra Italia e Porto Rico; World Baseball Classic, l'Italia spazza via anche il Messico, è ai quarti! E salva gli Usa...; L’Italia non si ferma più ai Mondiali di baseball: batte anche il Messico e vince il girone; L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseball.

L’Italia non giocherà la finale per il bronzo al World Baseball Classic: il piazzamento finale è già definitoQuesta notte si disputerà la finale del World Baseball Classic 2026, che opporrà gli Stati Uniti ed il Venezuela: non ci sarà, dunque, la finale per il ... oasport.it

L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseballNella notte italiana tra lunedì e martedì la Nazionale italiana di baseball ha perso 4-2 contro il Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic, i Mondiali di baseball che si stanno giocando ... ilpost.it

FINISCE IL SOGNO L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela Gli azzurri concludono il torneo in quarta posizione. La finale per il bronzo infatti non è prevista e la Repubblica Dominicana chi - facebook.com facebook

Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com