L’Italia festeggia i 165 anni dell’unità | da Mattarella ai ministri l’invito a onorare la Nazione

L’Italia ha celebrato i 165 anni dall’unità nazionale con una serie di eventi ufficiali. Il presidente della Repubblica ha partecipato alle commemorazioni, mentre i ministri hanno inviato messaggi di auguri e inviti a ricordare la storia del Paese. Le cerimonie sono state dedicate a sottolineare l’importanza di mantenere vivo il ricordo del Risorgimento e della nascita del Regno nel 1861.

L’Italia festeggia i 165 anni dell’unità nazionale. Dal Risorgimento al 1861, anno della nascita del Regno, il ricordo delle istituzioni per onorare al meglio la Nazione. Il capo dello Stato. Con la deposizione di una corona d’alloro al sacello del Milite ignoto che ricorda tutti i caduti per l’unità d’Italia e per la lotta di liberazione, è stata celebrata all’Altare della patria, la Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Leggi anche Premio nazionale per il Risorgimento: il conferimento alle eccellenze della ricerca al Castello Sforzesco di Milano. Machiavelli nel Risorgimento: un fascino che attraversa i secoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia festeggia i 165 anni dell’unità: da Mattarella ai ministri l’invito a onorare la Nazione Articoli correlati L’Italia unita compie 165 anni: Mattarella rende omaggio al Milite IgnotoIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al Milite Ignoto, all’Altare della Patria di Roma, in occasione... 165 anni dall’Unità d’Italia: Meloni celebra sui social il contributo di chi lavora per la Nazione. Nelle scuole la ricorrenza è occasione di memoria civica e didattica attivaIl 17 marzo 2026 segna il 165° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861 con l'approvazione della legge istitutiva da... Una raccolta di contenuti su Italia festeggia Temi più discussi: Messaggio del Prefetto di Potenza celebrazione Giornata Unità Nazionale; Oggi Roma si ferma per l'Unità Nazionale: il programma completo delle celebrazioni; La più importante vittoria dell’Italia di baseball; Kimi Antonelli, l’ACI festeggia il suo campione. 165 anni di Italia: perché festeggiare oggi l’Unità Nazionale è più importante che maiIn questo martedì 17 marzo 2026, l'Italia si ferma per celebrare una ricorrenza che va ben oltre il semplice cerimoniale. La Giornata ... dailyexpress.it Nel giorno dell’Unità d’Italia, Varese chiede la medaglia d’oroIn occasione della festa nazionale del 17 marzo, l'associazione Varese per l'Italia premia lo storico varesino Carlo Giacomo Lacaita e chiede che il sacrificio della città durante il Risorgimento veng ... varesenews.it L’Italia festeggia i 165 anni dell’unità: da Mattarella ai ministri l’invito a onorare la Nazione- - facebook.com facebook Mentre l’Italia festeggia il grandissimo e storico successo di Antonelli in Cina ricordo che la IndyCar ha anticipato il via del GP di Arlington per il forte vento atteso nel pomeriggio Diretta del GP dalle 16:50 su Sky Sport F1 #INDYCAR #SkyMotori #F1 x.com