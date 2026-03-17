Dopo l'ultimo incidente stradale, sui social circola un messaggio diretto alla presidente del Consiglio, chiedendo di intervenire sulla sicurezza stradale. Il commento, ironico e pungente, invita la leader a occuparsi personalmente della realizzazione di una rotonda in un incrocio problematico. La frase, condivisa da utenti, mette in evidenza le difficoltà di attraversamento in quella zona e la richiesta di interventi concreti.

"Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla "premier operaia". Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è "di casa" nel quadrante e a lei si affidano i residenti nella speranza di ottenere una provvidenziale rotonda per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. Osservando su Google Maps, si scopre che il punto critico corrisponde all'intersezione tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, con strade che migliaia di romani percorrono ogni giorno per andare al lavoro la mattina e per tornare a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ironia romana e l'appello alla Meloni sull'incrocio della morte: “Faccela tu la rotonda”

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