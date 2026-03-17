L’inflazione in salita +0,7% a febbraio

A febbraio 2026 l’inflazione è aumentata dello 0,7%, secondo i dati diffusi dall’Istat. Le stime pubblicate all’inizio di marzo indicavano già un trend di crescita dei prezzi. La variazione interessa diversi settori e si registra in un contesto di aumento generale dei costi. I numeri sono stati comunicati ufficialmente dall’ente di statistica nazionale.

L’inflazione sale dello 0,7% a febbraio 2026. Lo rileva l’ Istat; le stime a inizio marzo disegnavano del resto un quadro di movimenti verso l’alto. Accelerazione dei prezzi. L’inflazione registra “una sensibile accelerazione a +1,5%, dal +1% di gennaio, dovuta soprattutto all’evoluzione dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+4,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (+2,9%)”. A sostenere la dinamica inflazionistica generale contribuiscono “anche i prezzi degli alimentari non lavorati (+3,7%)”. L’unico effetto di contenimento rilevante si deve all’ampliarsi della flessione dei prezzi degli energetici (-6,6%). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’inflazione in salita, +0,7% a febbraio Articoli correlati Leggi anche: L’inflazione accelera all’1,6% a febbraio L’inflazione accelera: +1,6% su anno, +0,8% a febbraioSecondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei... MIRA:REPORTERA PREPOTENTE SE DA UN AGARRON CONTRA EL GRAL. RICARDO TREVILLA, ROMPE PROTOCOLO Una selezione di notizie su L'inflazione in salita 0 7 a febbraio Temi più discussi: Dai future in Impennata a, forse, i tassi in salita? Lasciate Stare, non è Inflazione ma solo paura; Germania: inflazione +0,2% a febbraio, +1,9% su anno (RCO); La Settimana Economica | n. 11/2026; Usa, spesa consumatori, inflazione Pce 'core' aumentano a gennaio. Pd Puglia, con guerra in Iran bambini vittime innocenti e inflazione in salitaIl prezzo dei carburanti è soltanto il primo ad essere aumentato, oramai sopra la soglia dei 2 euro al litro, ma presto aumenteranno tutti i beni di consumo ... corrieresalentino.it Guerre e rincari, l’allarme della Cgil Ticino Olona: L’inflazione colpisce lavoratori e famiglieCon salari fermi e prezzi in crescita, una nuova spinta inflazionistica rischia di ridurre ulteriormente il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie. La priorità è difendere il potere d’acquisto: so ... legnanonews.com Le Borse di oggi 17 marzo. Mercati deboli, petrolio e gas ancora in rialzo. Istat lima l’inflazione x.com Prezzi alimentari in aumento: allarme Codacons su rincari e rischio inflazione nel settore agroalimentare #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook