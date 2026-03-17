L’indecente sceneggiata a La7 Meloni da Fedez e le femministe | quindi oggi…

Nella trasmissione di ieri sera su La7, è andata in scena una discussione tra Meloni, Fedez e rappresentanti delle femministe. Durante l’evento, sono stati affrontati vari temi senza che si conosca il nome del quotidiano coinvolto, che non viene menzionato per rispetto. La scena si è protratta con toni accesi e scambi di opinioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

- Scusate, ieri mi sono dimenticato di condividere con voi questa perla. Non dirò di quale quotidiano si tratta, perché non voglio sparare sul collega. Però vi riporto questo resoconto della storiaccia del giornalista che avrebbe abusato della figlia della sua amante: “E fra quelle immagini sconvolgenti c’erano anche quelle della figlia 16enne della compagna, appunto, e perfino dei due nipotini della donna, con il fratello ovviamente ignaro di tutto. Lui, e anche lei, sono rimasti in silenzio quando i carabinieri hanno suonato alla loro porta, dopo che il padre della 16enne, ex compagno della donna, aveva denunciato tutto perché proprio la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Articoli correlati Macron non dia lezioni, Meloni a Sanremo e Trump: quindi, oggi…Che Emmanuel Macron chieda a Meloni di non commentare fatti accaduti in un altro Paese fa veramente sorridere. Leggi anche: Questa Meloni l’ha detta giusta, Khamenei è gay e Monti: quindi, oggi… Contenuti e approfondimenti su L'indecente sceneggiata a La7 Meloni da... L'indiscrezione: Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez per parlare del referendumSecondo il Fatto Quotidiano giovedì uscirà una puntata del format del rapper e Mr Marra in cui sarà ospite Giorgia Meloni. Da palazzo Chigi al momento non confermano ... today.it Iran, Meloni da Fedez: L’Italia non intende partecipare a un attacco contro TeheranLa foto che lancia l'intervista di Meloni a Pulp Podcast. (Foto: Instagram) A sorpresa, ... msn.com