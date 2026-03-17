Licenziati via WhatsApp | Un colpo a sorpresa dopo 25 anni di lavoro

Due dipendenti hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp dalla loro datrice di lavoro, annunciando che il giorno successivo sarebbe stato di ferie, dopo aver concluso una giornata lavorativa. La comunicazione è arrivata in modo improvviso, senza preavviso, e ha sorpreso i lavoratori, che avevano accumulato 25 anni di servizio presso l’azienda. La vicenda riguarda il modo in cui sono stati gestiti i licenziamenti e le comunicazioni aziendali.

Sono tornati a casa dopo la classica giornata di lavoro, lunedì scorso, con un messaggio su WhatsApp da parte della titolare dell’azienda che li avvisava che, il giorno successivo, sarebbe stato di ferie. Nulla di straordinario, per i sette lavoratori e lavoratrici della Vetreria Maccarinelli di Travagliato, perché, da sempre, nei primi mesi dell’anno il lavoro cala ed era, quindi, già accaduto che ci fossero recuperi ferie. Alle 7,30 di mercoledì 11, tuttavia, l’amara sorpresa: sulla chat di WhatsApp, un nuovo messaggio, questa volta con la foto della lettera di licenziamento per cessazione dell’attività, a far data da quel giorno. Pochi minuti dopo, lo stesso messaggio è arrivato anche via mail e, il giovedì, tramite raccomandata nella busta delle lettere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Licenziati via WhatsApp: "Un colpo a sorpresa dopo 25 anni di lavoro" Articoli correlati Leggi anche: Irina ritrova la sua famiglia dopo 25 anni: “Un colpo al cuore conoscere mia nipote, torneremo in Tagiskistan” Alla Maccarinelli tutti licenziati via WhatsApp, la denuncia della Uil: “Lavoratori e famiglie cancellati nell’indifferenza”Brescia, 16 marzo 2026 – Un messaggio sul telefono e 25 anni di vita professionale cancellati in un istante. Contenuti utili per approfondire Licenziati via WhatsApp Un colpo a... Temi più discussi: I sette operai di Brescia che sono stati licenziati su WhatsApp; Licenziati via WhatsApp: Un colpo a sorpresa dopo 25 anni di lavoro; Licenziati via Whatsapp: la vetreria chiude, in sette a casa; Licenziati con un messaggio su WhatsApp: dopo 25 anni di servizio in una storica vetreria, i lavoratori sono stati messi alla porta. Licenziati via WhatsApp: Un colpo a sorpresa dopo 25 anni di lavoroSono tornati a casa dopo la classica giornata di lavoro, lunedì scorso, con un messaggio su WhatsApp da parte della titolare dell’azienda che li avvisava che, il giorno successivo, sarebbe stato di ... ilgiorno.it Licenziati via WhatsApp: «Prima la foto, poi la raccomandata»Le accuse del sindacato dopo il caso alla Vetrerie Maccarinelli di Travagliato: «Poca chiarezza e metodo inaccettabile: dignità calpestata» ... giornaledibrescia.it Licenziati dall’intelligenza artificiale, chi rischia davvero il posto: il caso InvestCloud e lo studio Anthropic -- La "ristrutturazione silenziosa": quali sono i lavori più a rischio con l'avvento dell'intelligenza artificiale https://www.today.it/attualita/lavori-rischio-intellig - facebook.com facebook Licenziati via whatsapp, l’amarezza dei lavoratori delle vetrerie Maccarinelli di Travagliato (Brescia) x.com