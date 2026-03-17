Licenziamento per soppressione del posto e IA | quando è legittimo?

Un aggiornamento sul tema dei licenziamenti per soppressione del posto e intelligenza artificiale. La legittimità di questi provvedimenti viene valutata secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di Cassazione, che si basa sui requisiti tradizionali già consolidati. La discussione si concentra su come applicare tali principi alle nuove tecnologie senza introdurre interpretazioni diverse.

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipende ancora dai requisiti tradizionali già ampiamente descritti dalla giurisprudenza di Cassazione. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può essere, da solo, l’elemento scatenante il recesso da parte dell’azienda. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dal Tribunale di Roma con sentenza del 19 novembre 2025, numero 9135 che, di fatto, riduce l’impatto dell’IA sui rapporti di lavoro, qualificandola come un aspetto marginale della riorganizzazione interna. Grazie a questa sentenza si ricorda che, pur in un’epoca, come quella attuale, caratterizzata da un ricorso crescente all’intelligenza artificiale, le decisioni aziendali devono comunque essere giudicate sulla base dei valori tradizionali. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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