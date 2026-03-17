libero di fare il pugile

L’incontro di pugilato si è concluso, lasciando i due atleti esausti al centro del ring mentre attendono il risultato. La lotta è stata intensa e combattuta, con i pugili pronti a ricevere il verdetto finale. La sala è silenziosa, e il pubblico osserva attentamente, aspettando di scoprire il nome del vincitore. La gara ha visto entrambi impegnati fino all’ultimo secondo.

L’incontro è finito e i due pugili, stremati, sono al centro del ring in attesa del verdetto. Da una parte c’è Christian Mazzon, milanese, 30 anni, quattordici vittorie su diciannove match da professionista; dall’altra Francesco Faraoni, romano, ha un anno in più del suo avversario ed è imbattuto con otto successi in altrettanti incontri, dopo una carriera dilettantistica di alto livello tra tornei internazionali e un Mondiale. I due si giocano il titolo italiano dei Pesi Medi. A breve il verdetto dei giudici incoronerà il nuovo campione italiano dei pesi medi alla fine di un match duro, combattuto e sentito particolarmente dai cinquemila tifosi sugli spalti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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