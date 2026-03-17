Vinnie Vincent, ex chitarrista dei KISS, ha annunciato la vendita dei diritti del suo nuovo album, intitolato Guitarmageddon, a una cifra di due milioni di dollari. La proposta, insolita nel mondo musicale, si rivolge a potenziali acquirenti interessati a possedere l’intero progetto. La cifra richiesta ha suscitato attenzione, dato che si tratta di una somma elevata per un’opportunità di acquisto di diritti su un album musicale.

Un album da due milioni di dollari. Non è una boutade né un’operazione artistica concettuale: è la singolare proposta lanciata da Vinnie Vincent, ex chitarrista dei KISS, che ha deciso di mettere sul mercato i diritti del suo nuovo lavoro Guitarmageddon a una cifra bizzarra. Vincent ha fatto parte dei KISS tra il 1982 e il 1984.. Dopo l’uscita dal gruppo fondò i Vinnie Vincent Invasion, una glam metal band con cui pubblicò due album a metà degli anni Ottanta. Ora il chitarrista torna a far parlare di sé con un’operazione decisamente insolita. Sul suo sito ufficiale ha infatti annunciato la possibilità di acquistare l’intero album Guitarmageddon per 2 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’ex Kiss Vinnie Vincent vende il nuovo album a due milioni di dollari

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