Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì, ha pubblicato un post su Instagram annunciando un possibile matrimonio segreto con la compagna Ainhoa Foti Rodriguez. La notizia ha sorpreso i suoi follower, ma restano alcuni dubbi sulla veridicità dell’annuncio. Al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi riguardo alla cerimonia.

A ntonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì, si sarebbe sposato. L’annuncio, che ha sorpreso i follower, è arrivato con un post su Instagram: un possibile matrimonio segreto con la compagna Ainhoa Foti Rodriguez. L’hairstylist ha pubblicato una gallery di scatti in bianco e nero realizzati all’Hotel Tivoli President di Milano, accompagnati dalla didascalia: « Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno ». Qualche dubbio sulla notizia resta. Belen Rodriguez rivela al figlio la rottura con Antonino Spinalbese: «La mamma è single» X Leggi anche › Antonino Spinalbese: «Per amore di mia figlia mi sono rinnamorato di sua madre» (Belen) › Belen Rodriguez, la storia d’amore con Antonino Spinalbese è davvero finita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex di Belen parla di un matrimonio segreto. Ma resta qualche dubbio

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Una raccolta di contenuti su Belen parla

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