L’Europa riparte da Eu Inc

Domani la Commissione europea presenterà la proposta di regolamento per il 28esimo regime, chiamato Eu Inc. La notizia riguarda il nuovo quadro normativo che riguarda le imprese europee coinvolte in operazioni transfrontaliere. Il testo, anticipato dal Foglio, sarà oggetto di analisi e discussione tra le istituzioni e gli operatori del settore. La presentazione avviene in un momento di attesa per le future norme.

Semplificare, tagliare i costi, uniformare il mondo delle imprese. Il Foglio ha visionato la proposta di regolamento per il 28esimo regime: solo 48 ore per registrarle online in qualsiasi paese. Un nuovo inizio per il mercato interno? Domani la Commissione europea presenterà l’attesa proposta di regolamento per il 28esimo regime. La proposta, che il Foglio ha potuto vedere, prevede la creazione di una nuova tipologia di società a responsabilità limitata – denominata Eu Inc. – pensata eminentemente per le start up e le scale up (le imprese innovative in crescita esponenziale), ma aperta a tutte le società (esistenti o di nuova creazione).... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Europa riparte da Eu Inc. Articoli correlati Leggi anche: Riparte da Ravenna il girone di ritorno della Life365.eu Leggi anche: La Life365.eu riparte da una difficile sfida: al Villa Romiti c'è Campagnola Emilia Tutto quello che riguarda Europa riparte Discussioni sull' argomento L’Europa riparte dal nucleare: Von der Leyen e l'Italia accelerano sui reattori di nuova generazione; Il Parma riparte da Pellegrino, re d'Europa e recordman in Serie A; Atalanta, riparte la scalata verso l'Europa: oggi con l'Udinese è vietato sbagliare; Tefaf, il mercato riparte dagli antichi maestri. L'Europa riparte da Eu Inc.Semplificare, tagliare i costi, uniformare il mondo delle imprese. Il Foglio ha visionato la proposta di regolamento per il 28esimo regime: solo 48 ore per registrarle online in qualsiasi paese. Un nu ... ilfoglio.it Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, sabato #14marzo. Scontro Usa-Europa sul #petrolio russo. Riparte il rally del #dollaro: euro a 1,14. #Università, doppia doccia fredda: giù matricole e iscritti Stem. #buonalettura #primapagina x.com AS Roma Bologna-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Riparte l'Europa League: dopo la sconfitta in Serie A contro il Genoa, domani alle 18.45 è in programma la sfida contro gli uomini di Italiano (GETTY IMAGES) IL Romanista A quasi - facebook.com facebook