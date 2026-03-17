L’Europa riparte da Eu Inc

Da ilfoglio.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la Commissione europea presenterà la proposta di regolamento per il 28esimo regime, chiamato Eu Inc. La notizia riguarda il nuovo quadro normativo che riguarda le imprese europee coinvolte in operazioni transfrontaliere. Il testo, anticipato dal Foglio, sarà oggetto di analisi e discussione tra le istituzioni e gli operatori del settore. La presentazione avviene in un momento di attesa per le future norme.

Semplificare, tagliare i costi, uniformare il mondo delle imprese. Il Foglio ha visionato la proposta di regolamento per il 28esimo regime: solo 48 ore per registrarle online in qualsiasi paese. Un nuovo inizio per il mercato interno? Domani la Commissione europea presenterà l’attesa proposta di regolamento per il 28esimo regime. La proposta, che il Foglio ha potuto vedere, prevede la creazione di una nuova tipologia di società a responsabilità limitata – denominata Eu Inc. – pensata eminentemente per le start up e le scale up (le imprese innovative in crescita esponenziale), ma aperta a tutte le società (esistenti o di nuova creazione).... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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