Diversi paesi europei hanno dichiarato che non invieranno navi nello stretto di Hormuz, che è attualmente sotto il controllo dell'Iran. La decisione arriva in risposta alle richieste di coinvolgimento in operazioni di sicurezza nella zona, ma nessuno ha confermato la partecipazione militare o il supporto alle iniziative di Trump. La posizione adottata riflette un atteggiamento di neutralità sulla questione.

Molti paesi hanno detto che non invieranno navi nello stretto bloccato dall'Iran, adottando una posizione diplomatica delicata Riaprire lo stretto di Hormuz è una priorità per Trump, perché da lì passa un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale esportati nel mondo. L’Iran controlla la sponda nord dello stretto e, da quando è iniziata la guerra, minaccia di colpire le navi che lo attraversano. Il traffico si è praticamente fermato. La sua chiusura sta provocando gravi effetti economici in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. I prezzi del gas e del petrolio sono aumentati del 40 per cento dall’inizio della guerra, e questo sta mettendo in difficoltà Trump anche dal punto di vista politico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Europa non vuole farsi coinvolgere da Trump su Hormuz

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