L’elicottero che vola come un jet | X-76 Il progetto Sprint della DARPA prende forma

La DARPA ha assegnato la designazione X-76 a un elicottero sperimentale sviluppato nell’ambito del programma SPRINT, che mira a creare tecnologie di volo indipendenti dalla pista. Questo velivolo, che si muove come un jet, rappresenta un progetto di ricerca avanzata nel settore aeronautico. Il velivolo è stato progettato per testare nuove capacità di volo e innovazioni tecnologiche.

La Defense Advanced Research Projects Agency, meglio conosciuta come DARPA, ha assegnato la designazione X-76 al velivolo sperimentale sviluppato nell’ambito del programma Speed and Runway Independent Technologies, o, più semplicemente SPRINT. Il nuovo X-plane che attualmente in costruzione presso Bell Textron dopo aver superato con successo la Critical Design Review, è destinato a dimostrare una serie di tecnologie che potrebbero rivoluzionare completamente il compromesso più antico dell’aviazione militare: quello tra velocità e indipendenza dalle piste. L’obiettivo del programma SPRINT, infatti, è proprio quello di s viluppare un velivolo capace di combinare la velocità tipica degli aerei ad ala fissa con la flessibilità operativa delle piattaforme a decollo e atterraggio verticale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’elicottero che vola come un jet: X-76, Il progetto Sprint della DARPA prende forma Articoli correlati Gli Usa progettano il velivolo del futuro: vola come un jet ma decolla come un elicotteroLa storica azienda elicotteristica statunitense Bell ha completato la revisione critica del progetto sperimentale appartenente al programma «Sprint»... Prima moschea della provincia. Il progetto prende forma. Ora il Comune vende il terrenoA Sesto Calende prende forma, passo dopo passo, la prima moschea della provincia di Varese. Una selezione di notizie su Sprint della Argomenti discussi: Gli Usa progettano il velivolo del futuro: vola come un jet ma decolla come un elicottero; Gli Usa progettano il velivolo del futuro | vola come un jet ma decolla come un elicottero. Gli Usa progettano il velivolo del futuro: vola come un jet ma decolla come un elicotteroBell X-76, convertiplani Leonardo e Airbus: la nuova era degli aeromobili militari ad alta velocità senza pista ... panorama.it