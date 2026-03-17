LEGO e Gamelife | vinci 100€ o weekend a LEGOLAND

Gamelife ha avviato una promozione legata ai set LEGO, offrendo ai clienti la possibilità di vincere un buono spesa da 100 euro o un weekend a LEGOLAND. La campagna coinvolge gli acquirenti dei prodotti LEGO presso i punti vendita Gamelife, che possono partecipare seguendo le istruzioni fornite. I premi sono stati annunciati pubblicamente dalla catena di negozi.

La catena di negozi Gamelife ha lanciato una campagna promozionale legata ai set LEGO, con premi che includono buoni spesa da 100 euro e un weekend a LEGOLAND. Per partecipare all’estrazione quotidiana o finale, è necessario acquistare almeno un kit il cui costo superi i 9,90 euro nei punti vendita fisici o sul portale ufficiale. Questa iniziativa, attiva fino al 6 aprile 2026, si inserisce in un contesto più ampio di offerte stagionali dove la casa madre del settore retail videoludico italiano cerca di valorizzare prodotti specifici come i mattoncini colorati. La promozione non si limita ai soli giocattoli, ma si intreccia con sconti su console retro come il Game Boy Advance e nuovi titoli per Switch 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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