Lega Nord a Bologna ecco come usare i 40 milioni dello Stadio tornati al Comune | casa parcheggi sicurezza verde e sport

A Bologna, la Lega Nord ha annunciato come intende impiegare i 40 milioni di euro tornati nelle casse del Comune, destinandoli a progetti per case popolari, parcheggi, sicurezza, aree verdi e strutture sportive. La decisione segue l’accantonamento del progetto di restyling dello stadio Dall’Ara, e le proposte sono state rese note ufficialmente il 17 marzo 2026.

Bologna, 17 marzo 2026 - Accantonato il restyling del Dall’Ara, la Lega ha idee molto chiare su come usare i 40 milioni tornati nelle tasche del Comune. Politiche abitative, parcheggi, sicurezza, nuovi alberi, accessibilità e rimozione delle barriere architettoniche, riqualificazione degli impianti sportivi, prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico. Questi i progetti su cui insiste il Carroccio, che ha intenzione di presentare un odg in Consiglio comunale su ogni macro tema, anche attraversa la rete di consiglieri di quartiere. Il tema casa: 100 unità abitative. Per la Lega “nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica una parte... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lega Nord a Bologna, ecco come usare i 40 milioni dello Stadio tornati al Comune: casa, parcheggi, sicurezza, verde e sport Articoli correlati I 40 milioni dello stadio ai ceti medi: Lepore cambia rotta, scontro politico a BolognaLe risorse inizialmente destinate al Dall’Ara saranno utilizzate per welfare, casa e servizi. Nuovo stadio Dall’Ara addio? Il Comune di Bologna cancella i 40 milioni per il restylingBologna, 10 febbraio 2026 – Niente soldi dal Comune di Bologna per la ristrutturazione dello stadio Dall’Ara: la Giunta comunale ha cancellato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lega Nord Discussioni sull' argomento Guerra in Iran, Piantedosi: Non c'è rischio terrorismo in Italia, ma massima allerta; Elezioni a Lecco, la Lega: Ancora nessun accordo su Boscagli; AQ16, Lega: Vent’anni di illegalità tollerata dal Comune, Massari spieghi perché; Stupri, Calderoli choc: Mettiamo i piselli in sicurezza con la castrazione. Il Pd del Nord: mai con la LegaUna chiusura a possibili alleanze con la Lega Nord è arrivata dal coordinamento delle regioni del Nord del Pd, riunitosi per la prima volta a Bologna. «È evidente che c’è un’impostazione alternativa ... ilsecoloxix.it Lutto nazionale per Cruciani e Lega Nord . Tutto in così poco tempo . #sanremo2026 #saldavinci #festival #napoli #cruciani - facebook.com facebook