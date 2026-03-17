L’Eclissi dei calciatori italiani | Il Como e il Minuto della Vergogna

Durante un recente derby, il Como ha vissuto un momento di grande imbarazzo nel corso di una partita che resterà impressa per un episodio chiamato “Minuto della Vergogna”. In quella occasione, i calciatori italiani coinvolti hanno mostrato una reazione che ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando un segno difficile da dimenticare. La partita ha acceso discussioni e ha sollevato domande sul comportamento in campo.

C’è un numero che pesa più di una sconfitta nel derby, più di un bilancio in rosso, più di unrigore sbagliato al novantesimo. Quel numero è 1.Un minuto è il tempo concesso ai calciatori italiani dal Como 1907 in questa stagione. Edoardo Goldaniga, un onesto mestierante della difesa, è diventato suo malgrado il simbolodi un’estinzione. È entrato, ha calpestato l’erba del Sinigaglia, ha sentito il fischio finale. Finedelle trasmissioni per il prodotto interno lordo calcistico del club più glamour del momento.Dietro questo dato, però, non c’è solo una scelta tecnica di Cesc Fàbregas. C’èil fallimentopolitico di un intero sistema e la mutazione genetica di un calcio che parla sempre meno lalingua di Dante e sempre più quella dei dividendi internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’Eclissi dei calciatori italiani: Il Como e il “Minuto della Vergogna” Articoli correlati Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duetti Leggi anche: Lazio-Como, la partita in diretta minuto per minuto: gol di Buturina!