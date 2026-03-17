Leao esce frustrato dall’Olimpico | siamo di fronte al capolinea?

Durante la partita contro la Lazio all’Olimpico, Rafael Leao è uscito dal campo visibilmente frustrato. La sua prestazione è stata molto criticata dai tifosi rossoneri, che sui social hanno espresso delusione e insoddisfazione nei confronti del giocatore. La sfida ha suscitato polemiche e discussioni tra gli appassionati, con molti che si sono concentrati sul rendimento del portoghese.

La sfida contro la Lazio ha sollevato grosse polemiche su Rafael Leao. Nella partita disputata all’Olimpico il portoghese si è reso protagonista di una prestazione che ha lasciato molto a desiderare, e i tifosi rossoneri si sono subito scagliati contro il numero 10 sui social media. L’annata di Leao, non c’è da nasconderlo, non è stata tra le sue migliori, ma vanno evidenziate diverse dinamiche che hanno contribuito a tutto ciò. 3-5-2, una sicurezza o un’arma a doppio taglio?. Quando è arrivato a Milanello, Massimiliano Allegri ha messo subito le cose in chiaro: Rafael Leao è al centro del progetto rossonero. Riguardando queste dichiarazioni sorgono dei dubbi, non tanto sull’importanza del portoghese per il tecnico livornese, ma per l’utilizzo di quest’ultimo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Articoli correlati

Ghali stoppa le polemiche con un nuovo brano. “Basta” esce a poche ore dall’evento olimpico al MeazzaMilano, 6 febbraio 2026 – Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che vede al centro delle polemiche il rapper Ghali, che sarà tra gli artisti...

Siamo tutti umarell di fronte al cantiere del ParlamentoIl Parlamento è come un grande cantiere a cielo aperto rispetto al quale noi che scriviamo sui giornali siamo, che ci piaccia o meno, nella posizione...

Approfondimenti e contenuti su Leao esce

Discussioni sull' argomento Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: Lasciami su; Leao, il talento non basta: al Milan serve rispetto per la maglia.

Leao esce dal campo polemizzando con Allegri in Lazio Milan, il labiale di Tare dalla tribuna: la reazione del ds rossoneroLeao esce dal campo polemizzando con Allegri in Lazio Milan, il labiale di Tare dalla tribuna: la reazione del ds rossonero Il ko contro la Lazio ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan, non solt ... calcionews24.com

Milan, Allegri: Scudetto? Troppo presto. Leão quando è a sinistra esce dalla partitaQuando (Leao, ndr) è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco. Quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta e esce dalla partita. Poi stasera non stava neanche al 100%, poteva attaccare la ... gianlucadimarzio.com

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Dazn su Rafael Leao: “Io penso che la rabbia che manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo. Dà sempre quella sensazione che manchi quella carica agonistica. Però questa r - facebook.com facebook

Leao voto 3 Primo tempo a dir poco imbarzzante del 10 rossonero, che tocca forse 4 palloni Non è accettabile una prestazione simile nella partita, potenzialmente, più importante dell'anno. Alla fine esce al 65' litigando anche con Allegri per il cambio. Verg x.com