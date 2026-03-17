Leao così non va Il Milan valuterà tutte le offerte E se parte

Il Milan ha deciso di valutare tutte le offerte per Leao, dopo le recenti prestazioni e comportamenti dell’attaccante. La società considera improbabile ottenere i 170 milioni previsti dalla clausola, ma sarebbe disposta a cedere il giocatore per circa 80 milioni. La situazione rimane in evoluzione, mentre il club si prepara a eventuali sviluppi sul mercato.

Il nuovo Leao è un attaccante che si sacrifica in un ruolo non suo e va in campo anche se non al meglio della condizione: prima la squadra. Rafa ha rinunciato al campo aperto che trovava sulla fascia sinistra per cercare qualche centimetro di spazio in area. Non è più un esterno a tutta velocità, ma un centravanti che può andare piano o forte, l’importante è che arrivi puntuale all’impatto con il pallone. Nelle idee iniziali di Allegri, lui e Pulisic dovevano sfruttare le ripartenze rapide e non concedere riferimenti ai difensori avversari: la pratica si è rivelata più complessa, tanto che Pulisic sembra aver esaurito le scorte di gol già a fine dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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