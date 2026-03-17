Dopo le recenti polemiche all'Olimpico, il calciatore portoghese ha pubblicato un post sui social media in cui ha condiviso una citazione biblica, precisamente dal Vangelo, chiedendo di fare ciò che è in proprio potere. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, che hanno commentato la pubblicazione sui vari canali digitali. La frase scelta è stata interpretata come un messaggio diretto a chi lo segue.

La coda velenosa di Lazio-Milan, che non si è fatta mancare nulla tra risultato sul campo e problematiche interne allo spogliatoio, trova sfogo anche sui social. A cui, come fa spesso, si è rivolto Rafa Leao dopo le polemiche piuttosto rilevanti che l'hanno visto coinvolto all'Olimpico. Il 10 rossonero nelle scorse ore ha postato una storia su Instagram in cui ha scritto una frase - in portoghese - che Rafa cita dal Vangelo di Luca (1:37) e attribuisce a Gesù: "Fai ciò che è in tuo potere. L'impossibile è compito mio". Non è la prima volta che, quando fischia la bufera, Leao pubblica post "filosofici", destinati evidentemente a far discutere e adatti a svariate interpretazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, citazione biblica: "Fai ciò che è in tuo potere"

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