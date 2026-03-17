Le spoglie di Don Baldoni verso la chiesa del Rosario

Le spoglie di monsignor don Bernardo Baldoni sono pronte a essere trasferite alla chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, chiesa che lui stesso aveva voluto e costruito negli anni Cinquanta. Il trasferimento si avvicina, segnando un momento importante per la comunità che ricorda il sacerdote. La chiesa del Rosario si prepara ad accogliere nuovamente le sue spoglie.

Le spoglie di monsignor don Bernardo Baldoni stanno per tornare alla chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, da lui fortemente voluta ed edificata a metà degli anni Cinquanta. È stata programmata per sabato, alle 17.30, la celebrazione di suffragio che sarà presieduta dall’arcivescovo di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina, cui parteciperanno anche le autorità comunali, i familiari di don Bernardo e i cittadini. Come anticipato nei mesi scorsi sul Carlino, era stata la famiglia a chiedere di poter procedere alla tumulazione del religioso all’interno della nicchia posta dietro all’altare maggiore della chiesa del Rosario. Chiesa che insiste nell’omonima via a lui già intitolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le spoglie di Don Baldoni verso la chiesa del Rosario Articoli correlati Chiesa del Rosario, un anno di lavoriBisognerà aspettare il fine lavori a inizio 2027 e poi la Chiesa del Rosario tornerà a mostrare tutta la sua bellezza dopo gli importanti lavori post... Leggi anche: Don Luigi Giussani verso la beatificazione: «È stato un autentico servo della Chiesa»