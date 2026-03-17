Le spiagge iniziano a rifarsi il trucco Via alla pulizia della Feniglia

Le spiagge di Orbetello sono state oggetto di interventi di pulizia, con particolare attenzione alla rimozione di rifiuti ingombranti. Le operazioni sono cominciate in questi giorni e riguardano principalmente la zona della Feniglia, dove sono stati avviati i lavori di ripulitura. Le squadre impegnate stanno lavorando per ripristinare la spiaggia e garantire un ambiente più pulito.

Orbetello (Grosseto), 17 marzo 2026 – È iniziata in questi giorni la pulizia delle spiagge nel territorio comunale di Orbetello, con i primi interventi dedicati alla rimozione dei rifiuti più ingombranti. A comunicarlo è l’assessore all’ambiente Ivan Poccia, che ha annunciato l’avvio del servizio dopo l’affidamento dell’appalto. L’intervento, per il quale il Comune ha stanziato circa 150mila euro, prevede la raccolta dei rifiuti spiaggiati lungo i litorali liberi del territorio comunale e nei relativi accessi al mare. Il servizio comprende anche la rimozione dei rifiuti più piccoli presenti sugli arenili attraverso operazioni di vagliatura con mezzi meccanici, ad eccezione della spiaggia della Feniglia, dove non verranno effettuate lavorazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le spiagge iniziano a rifarsi il trucco. Via alla pulizia della Feniglia Articoli correlati Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, in particolare plastici, creando un... Salerno, pulizia anticipata delle spiagge libere in vista della PasquaTempo di lettura: 2 minutiIn vista delle imminenti festività pasquali e del previsto afflusso di turisti e cittadini sul litorale, Salerno Pulita ha... Tutto quello che riguarda Le spiagge iniziano a rifarsi il trucco... Argomenti discussi: Le spiagge iniziano a rifarsi il trucco. Via alla pulizia della Feniglia. Le spiagge iniziano a rifarsi il trucco. Via alla pulizia della FenigliaIl servizio di salvamento inizierà il 15 giugno e durerà fino al 15 settembre. L’assessore Poccia illustra le iniziative in programma per la stagione estiva ... lanazione.it Pulizia spiaggia e caditoie: a Mondello da lunedì iniziano i primi interventiSpiaggia di Mondello i giorni successivi alla mareggiata del 20 gennaio A partire da ... msn.com