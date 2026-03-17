Le relazioni positive sono nutrimento per la salute la psicologa | Ci fanno tollerare le isole di infelicità

Una psicologa ha spiegato che le relazioni positive contribuiscono al benessere e aiutano a tollerare momenti di infelicità. Ha aggiunto che, quando è difficile allontanarsi da persone stressanti come parenti o amici, è importante circondarsi di individui che stimolano il nostro lato migliore. La cura delle relazioni è considerata un elemento chiave per mantenere l’equilibrio emotivo.

"Se proprio non ci possiamo liberare di parenti e amici che ci stressano impariamo a circondarci di persone positive che siano in grado di tirare fuori il meglio di noi". Il parere della psicologa Biscione sulla ricerca americana. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Le bambine festeggiano i compleanni fra trattamenti estetici e trucchi, ma ci sono rischi per la salute mentaleScordatevi palloncini, panini al prosciutto e torte fatte in casa: la nuova tendenza dei compleanni per le più piccole, a partire dai 6 anni, è... Le adidas Adizero Evo SL di Bob Marley sono le scarpe da running più positive del 2026Le adidas Adizero Evo SL di Bob Marley dimostrano che il running ad alte prestazioni può avere anche anima, messaggio e attitudine. Una selezione di notizie su relazioni positive Temi più discussi: Gli hassler ci fanno invecchiare prima: lo dice la scienza; Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza; Persone fastidiose fanno invecchiare prima: cosa dice lo studio scientifico; Le persone fastidiose fanno invecchiare prima, quanti mesi 'costa' un rompiscatole. Le persone fastidiose ti fanno invecchiare più in fretta, ora c’è la prova scientifica(Adnkronos) – Nel mondo anglosassone li chiamano gli ‘hasslers’, i fastidiosi. Sono quei conoscenti, parenti, colleghi o amici che creano sempre problemi o rendono la vita più difficile. E, secondo la ... msn.com Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. Lo dice la scienzaSecondo lo studio pubblicato sula rivista scientifica 'Pnas', trascorrere del tempo con una persona complicata può avere un impatto nefasto sull'umore nell'immediato, ma a lungo termine può influire a ... today.it Lo spazio, situato in via Cardinale G. Portanova, ospiterà attività educative, laboratori creativi e percorsi di accompagnamento rivolti ai giovani, promuovendo relazioni positive e opportunità di sviluppo personale - facebook.com facebook