Le Ong puntano la Sicilia | cosa sta succedendo in mare

Le Ong stanno puntando sulla Sicilia: diverse navi sono arrivate o stanno arrivando al porto di Lampedusa, alcune con migranti a bordo, altre senza. La situazione in mare continua a suscitare attenzione, mentre le imbarcazioni si muovono verso l’isola, creando un flusso di interventi e presenze che coinvolge diverse organizzazioni. La loro presenza si concentra principalmente nelle acque di fronte all’isola.

Riecco. Navi di diverse Ong stanno facendo rotta o sono già arrivate al porto di Lampedusa, alcune con migranti a bordo e altre senza. La motivazione ufficiale? Le perturbazioni meteorologiche che in queste ore stanno interessando il Mediterraneo centrale. Tra le navi che stanno facendo o hanno già fatto rotta in Sicilia Xi sono la Trotamar III di Compass collective, la Nadir della ong tedesca Resqship e Safira di Mediterranea saving humans. Quest'ultima ha lanciato un appello sui propri canali social: c’è una «pesante perturbazione che sta investendo da oggi fino al prossimo giovedì 19 marzo l’area del Mediterraneo centrale», si legge, «con forti venti di burrasca e onde che raggiungeranno già oggi i sei metri di altezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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