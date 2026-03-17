Le libere donne trama dell'ultima puntata del 24 marzo | Mario Tobino ama Margherita poi il tragico finale

Le anticipazioni della terza e ultima puntata de Le libere donne in onda martedì 24 marzo su Rai1. Nel finale di stagione, l'estremo gesto di una paziente, l'amore di Mario Tobino per Margherita e la reazione di Paola. Sullo sfondo la violenza del fascismo che terrorizza medici e pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Mario Tobino

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«Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Le libere donne». Un annuncio che fa vibrare di emozione i cuori di chi ha vissuto storie d’amore e di lotta. La miniserie, con il talentuoso Lino Guanciale nei panni dell’affascinante psichiatra Mario Tobino, si propo - facebook.com facebook

“Le libere donne” è una serie di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione di Toscana Film Commission e della Fondazione Mario Tobino. Intervista integrale bit x.com