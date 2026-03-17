Le libere donne le location in Toscana della serie tv con Lino Guanciale

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie tv con Lino Guanciale si svolge in diverse location italiane, tra cui Lucca, le campagne toscane e Roma. Le riprese sono state effettuate in ambienti che conservano un forte legame con il patrimonio storico e culturale del paese. Le scene sono state girate in luoghi che rappresentano alcune delle zone meno conosciute ma ricche di storia dell’Italia centrale e non solo.

Le libere donne riporta in scena dei luoghi italiani nascosti ma intrisi di storia: da Lucca alle campagne toscane fino a Roma, ecco quali sono le location della serie Lino Guanciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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