Le libere donne | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le libere donne, una serie composta da tre episodi con Lino Guanciale. La puntata del 17 marzo 2026 segue la prima, trasmessa la settimana scorsa, e si concentra su nuove vicende che coinvolgono i personaggi principali. La serie è prodotta con un cast che include attori noti nel panorama televisivo italiano.

Questa sera, 17 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. Una notte l’infermiere Beppe tenta di aggredire Margherita, ma Tobino riesce a fermarlo appena in tempo. Successivamente la donna, nel corso dell’udienza davanti al giudice per stabilirne l’infermità mentale, affronta il marito denunciandone gli abusi, ma non viene creduta: crolla, aggredisce l’uomo e finisce in isolamento. Il dottor Anselmi, che nota come l’amico Tobino si stia avvicinando a Margherita, gli consiglia di non farsi coinvolgere. 🔗 Leggi su Tpi.it

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“Le libere donne” è una serie di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione di Toscana Film Commission e della Fondazione Mario Tobino. Intervista integrale bit x.com