Le Libere Donne anticipazioni ultima puntata di martedì 24 marzo 2026

Le Libere Donne, la serie diretta da Michele Soavi, va in onda su Rai 1 ogni martedì sera per tre settimane. La protagonista è interpretata da Lino Guanciale, che veste i panni dello psichiatra Mario Tobino. La puntata finale andrà in onda martedì 24 marzo 2026. La serie è composta da tre episodi e vede nel cast anche altri attori non specificati.

© US Rai Le Libere Donne aspettano i telespettatori di Rai 1 ogni martedì sera per tre settimane. Lino Guanciale è infatti il protagonista della serie diretta da Michele Soavi, nella quale interpreta lo psichiatra Mario Tobino. La sua storia si incrocia subito con quella di Margherita, una donna ricoverata nell’ospedale psichiatrico dove presta servizio. Di seguito le anticipazioni di ogni episodio, aggiornate di settimana in settimana. Le Libere Donne, anticipazioni terza ed ultima puntata. 1×05: Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le Libere Donne, anticipazioni ultima puntata di martedì 24 marzo 2026 Articoli correlati Le Libere Donne, anticipazioni seconda puntata di martedì 17 marzo 2026© US RaiLe Libere Donne aspettano i telespettatori di Rai 1 ogni martedì sera per tre settimane. Le libere donne, trama dell’ultima puntata del 24 marzo: Mario Tobino ama Margherita poi il tragico finaleLe anticipazioni della terza e ultima puntata de Le libere donne in onda martedì 24 marzo su Rai1. Approfondimenti e contenuti su Libere Donne Temi più discussi: Le libere donne, le anticipazioni della prossima puntata in onda martedì 17 marzo; C'era una volta Mario Tobino, lo psichiatra umanista; 'Le libere donne' con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate, perché taglierà Affari Tuoi; Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale). Come finisce Le libere donne, anticipazioni ultima puntata 24 marzo 2026 | Il segreto del dottor TobinoAnticipazioni Le libere donne, prossima puntata della fiction di Rai1 in onda il 24 marzo 2026: è scontro tra Margherita e ... ilsussidiario.net Le libere donne, anticipazioni finale del 25 marzo: ballo in maschera e resa dei conti a MaggianoArriva al gran finale Le libere donne, la fiction coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy e diretta da Michele Soavi, che ha raccontato la condizione femminile nei ... ilmattino.it Lino Guanciale parla della fiction "Le libere donne" - facebook.com facebook “Le libere donne” è una serie di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione di Toscana Film Commission e della Fondazione Mario Tobino. Intervista integrale bit x.com