Le vallate di Ceparana e Santo Stefano sono state collegate tramite un nuovo ponte, inaugurato il 17 marzo 2026 dopo oltre cinquant’anni di attesa. L’opera rappresenta il risultato di un progetto iniziato negli anni Settanta, quando i primi cittadini di allora, uno di orientamento democristiano e l’altro di sinistra, decisero di collaborare per realizzare questa infrastruttura.

Ceparana (La Spezia), 17 marzo 2026 – L’intuizione arrivò alla fine degli anni Settanta, grazie a due sindaci lungimiranti: il democristiano Natalio Adorni, primo cittadino di Bolano, e Renato Mazzoni, sindaco di Santo Stefano e a capo di una giunta a trazione comunista. Visioni differenti su molte cose, ma non sull’esigenza di unire le due comunità e, più in generali, le valli del Magra e del Vara, attraverso un ponte che attraversasse il fiume. Da ieri, dopo decenni di immobilismo e anni di sollecitazioni che hanno visto protagonista un altro sindaco bolanese, Alberto Battilani, quel plastico che campeggiava nei due municipi e che all’epoca sembrava ai più assurdo, è finalmente realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le due vallate unite, mezzo secolo dopo il sogno è realtà. Inaugurato il ponte

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