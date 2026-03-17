Le balle internazionali dell’Anm

L'Associazione nazionale magistrati ha diffuso una comunicazione che ha ottenuto attenzione a livello internazionale. La discussione riguarda una riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere e il sorteggio dei magistrati. Queste modifiche sono state oggetto di critica da parte dell'Anm, che sostiene che minino i principi fondamentali su cui si basa l'organizzazione della magistratura ordinaria.

L’International Association of Judges, che rappresenta i giudici di 93 paesi, ha approvato una risoluzione falsa contro la riforma Nordio. A ingannarli le falsità diffuse dall’Anm sull’Alta Corte disciplinare La propaganda dell’Anm si è fatta internazionale. La riforma costituzionale, con la separazione delle carriere e il sorteggio, mina i due pilastri su cui si fonda la magistratura associata: l’unità della corporazione e il controllo del Csm, attraverso il processo elettorale dominato dalle correnti. Per questo l’Anm non esita a usare tutti i mezzi e le risorse a disposizione. L’endorsement così esplicito dell’Associazione contro la riforma costituzionale ha degli aspetti surreali, perché in realtà nel mondo è il modello italiano a essere un’anomalia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le balle internazionali dell’Anm Articoli correlati Tutte le balle, balle, balle di Crosetto: in tanti sono frastornatiSabato mattina, mentre cresceva la tensione per la guerra tra Usa/Israele e Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto si trovava a Dubai “per... Leggi anche: In stazione il carico di balle dell’Anm: «Temi che la politica ci controlli? Vota no»