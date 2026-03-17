La Lazio si è spostata a Formello per preparare la partita contro il Bologna. Romagnoli è pronto per scendere in campo, mentre la squadra deve affrontare diverse assenze importanti. La formazione bianca e blu si concentra sugli ultimi dettagli prima della sfida, con circa 1,5 milioni di tifosi che seguono con attenzione gli sviluppi. La partita si avvicina e l’ambiente si prepara alla sfida.

La formazione bianca e blu si sposta da Roma verso Formello per preparare l’incontro contro il Bologna, con la squadra che deve gestire diverse assenze chiave. Mentre Basic rimane fuori a causa di un’infiammazione all’adduttore, Romagnoli potrebbe essere pronto a rientrare in campo per questa sfida decisiva. Il ritorno del pubblico allo stadio Olimpico ha generato un forte impatto mediatico: la partita contro il Milan ha raggiunto oltre 1,5 milioni di spettatori su Dazn, segnando il miglior risultato televisivo per questo scontro nelle ultime stagioni. La società ha ringraziato i sostenitori sia presenti che a distanza, confermando come il legame con il tifo sia fondamentale per la regione laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio a Formello: Romagnoli pronto, 1,5 milioni di occhi

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