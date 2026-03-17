Lazio | 8 milioni per monti e isole un balzo storico

La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento di oltre 8 milioni di euro destinato alle Comunità Montane e all’Arcipelago delle Isole Ponziane. La cifra, che rappresenta un aumento significativo rispetto al passato, intende sostenere queste aree specifiche della regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda interventi di sostegno economico diretto.

La Giunta regionale del Lazio ha stanziato 8.050.000 euro per sostenere le Comunità Montane e l’Arcipelago delle Isole Ponziane. Questo provvedimento, approvato sotto la presidenza di Francesco Rocca, rappresenta un incremento significativo rispetto ai 6,8 milioni di euro erogati nell’anno precedente. Le risorse sono destinate a garantire il funzionamento degli enti che operano nelle aree interne, rafforzando i servizi essenziali per i cittadini residenti in zone montane e insulari. Un salto quantitativo nel sostegno territoriale. L’aumento della dotazione finanziaria segna una rottura con gli stanziamenti precedenti, passando da poco meno di 7 milioni a oltre 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: 8 milioni per monti e isole, un balzo storico Articoli correlati Rieti: Centro Storico verso la raccolta differenziata 2.0 dal 2026, isole ecologiche smart e piano informativo in corso.Il centro storico di Rieti è al centro di una trasformazione radicale nella gestione dei rifiuti, con l’imminente attivazione di un nuovo sistema di... Leggi anche: Terra dei Fuochi, via libera al progetto per Cava Monti: investimento da 20 milioni Tutti gli aggiornamenti su Lazio 8 milioni per monti e isole un... Temi più discussi: Lazio, piano Marshall per la montagna: stanziati 8 milioni di euro. È la cifra più alta dal 2016; Regione Lazio, oltre 8 milioni alle Comunità montane. Miccadei: Risorse importanti per garantire servizi e sviluppo nei territori; Comunità montane del Lazio, 8 milioni dalla Regione: è il finanziamento più alto degli ultimi dieci anni; La Regione Lazio rimborsa il Vaticano: quasi 160 milioni per le cure pediatriche. La Regione Lazio stanzia 8 milioni di euro per le Comunità MontaneLa Giunta regionale del Lazio, ha approvato una delibera che stanzia 8.050.000 euro per il funzionamento delle Comunità montane del Lazio e della comunità arcipelago delle Isole ponziane. Una parte d ... radioluna.it La Regione Lazio stanzia 8 milioni di euro per il funzionamento delle comunità montaneLa giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia... Articolo completo: La Regione Lazio stanzia 8 mi ... msn.com Lazio-Milan da record su DAZN. La nota biancoceleste: "Conferma la forza attrattiva della nostra squadra" x.com Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo: forti raffiche di vento, poi brusco calo delle temperature - facebook.com facebook