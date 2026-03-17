Nel Lazio, tre città non hanno ancora adottato piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, lasciando l’accessibilità incompleta. A quarant’anni dall’obbligo di legge, la situazione rimane frammentata e preoccupante, con molte località che non hanno ancora messo in atto misure concrete per migliorare la mobilità delle persone con disabilità. La mancanza di interventi si nota chiaramente in diverse aree della regione.

A quarant’anni dall’introduzione dell’obbligo dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la situazione nel Lazio presenta un quadro frammentato e preoccupante. Mentre Latina e Viterbo hanno completato l’iter di approvazione, Frosinone, Rieti e Roma Capitale rimangono in uno stato di stallo normativo che limita l’accessibilità reale del territorio. L’indagine condotta dall’associazione Coscioni evidenzia come tre capoluoghi su cinque non garantiscano un piano approvato o informazioni trasparenti, creando una disparità significativa nella qualità della vita dei cittadini. La discrepanza tra i comuni è netta: mentre il Comune di Latina ha adottato il documento durante il periodo di commissariamento, Viterbo lo ha reso consultabile tramite canali istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: 3 città senza piani, l’accessibilità ferma al punto

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