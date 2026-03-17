L'avvocato del poliziotto Cinturrino dice che anche altri colleghi usano il martello per cercare droga
L'avvocato del poliziotto Cinturrino afferma che anche altri colleghi usano il martello nella ricerca di droga. La difesa cerca di contestare le ricostruzioni degli inquirenti, evidenziando l'inattendibilità delle fonti e alcune incongruenze tecniche. Si parla di testimoni considerati
La difesa del poliziotto Cinturrino cerca di smontare le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, puntando sull'inattendibilità delle fonti e su presunte incongruenze tecniche: testimoni “compromessi” e accuse da verificare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La doppia vita di Cinturrino: il poliziotto chiamato "Thor" che girava col martello e incuteva paura ai colleghiL'indagine va avanti e come detto in conferenza stampa è solo all'inizio e non farà sconti a nessuno, ma già emergono particolari inquientanti.
Botte ai tossici e il martello sempre con sé: i colleghi sapevano ma nessuno ha mai denunciato il poliziotto-giustiziere CinturrinoMilano, 25 febbraio 2026 – “Si parlava spesso in commissariato del fatto che fosse una persona poco raccomandabile.
Tutto quello che riguarda L 8217 avvocato del poliziotto...
Temi più discussi: Slitta l’udienza del Riesame per discutere i domiciliari per il poliziotto Carmelo Cinturrino; Rogoredo, altri due poliziotti colleghi di Cinturrino indagati per l'omicidio Mansouri: il punto; Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri, le nuove accuse al poliziotto. Indagati altri due agenti; Rogoredo, indagati altri due agenti. Cinturrino accusato pure di premeditazione.
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Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack: O ti arresto o ti ammazzo. Qua comando io, non i MansouriLa Procura di Milano contesta a Carmelo Cinturrino l'omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a una serie di altre accuse ... fanpage.it
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Omicidio Mansouri. La Procura contesta all’agente Cinturrino anche l’aggravante della premeditazione. Inoltre è indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra pestaggi, estorsioni e arresti illegali. Indagati anche 6 poliziotti del commissariato di Mecenate. Il co - facebook.com facebook