Nella notte tra mercoledì e giovedì, diverse abitazioni a Capannori hanno subito danni causati da fulmini. Lavastoviglie e cancelli sono stati bruciati, provocando perdite di migliaia di euro. Le famiglie coinvolte hanno visto le proprie proprietà danneggiate da eventi atmosferici improvvisi e violenti, che hanno lasciato un segno evidente sui loro beni domestici.

Capannori, 17 marzo 2026 – La notte fra mercoledì e giovedì scorsi è finita per costare cara a molte famiglie. Quella dei giorni scorsi non è stata solo una brutta nottataccia con acquazzoni e fulmini caduti alle pendici dei monti pisani, ma nella zona di Guamo, Massa Macinaia, Verciano e Parezzana in piena notte è successo qualche cosa che bruciato tantissimi elettrodomestici a diverse famiglie. In particolare alcune saette si sono fatte sentire vicinissime alle case, con boati spaventosi e forse lo sbalzo di tensione che hanno fatto registrare a carico del sistema elettrico ha bruciato schede elettriche ed elettroniche di lavastoviglie, lavatrici, caldaie da riscaldamento e sistemi di apertura automatica di cancelli elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavastoviglie e cancelli ‘bruciati’ dai fulmini, migliaia di euro di danni

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