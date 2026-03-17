Lautaro l’Argentina complica i piani di Chivu? Amichevole fissata cosa filtra sulla possibile convocazione del Toro

Lautaro potrebbe essere convocato dalla nazionale argentina per l’amichevole del 31 marzo contro il Guatemala. La partita è stata fissata e si attendono aggiornamenti sulla possibile presenza del giocatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le fonti indicano che il tecnico potrebbe decidere di chiamarlo. La convocazione rimane in forse e ancora da definire.

Inter News 24 Lautaro potrebbe essere convocato dall’Argentina per l’amichevole del 31 marzo contro il Guatemala: cosa filtra. La cancellazione della prestigiosa “Finalissima” contro la Spagna, inizialmente prevista per il 27 marzo in Qatar, ha costretto l’Argentina a rivedere i propri piani. La Federcalcio argentina (AFA) ha prontamente annunciato che la Selección di Lionel Messi affronterà in amichevole il Guatemala il prossimo 31 marzo, in una sfida che si disputerà proprio in terra argentina. Un cambio di programma che interessa da vicino l’ Inter di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro convocato dall’Argentina?. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro, l’Argentina complica i piani di Chivu? Amichevole fissata, cosa filtra sulla possibile convocazione del Toro Articoli correlati Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuMercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per... Senesi Juventus, dall’Argentina: i bianconeri alzano il pressing per il centrale, cosa filtra sul possibile colpo a parametro zerodi Redazione JuventusNews24Senesi Juventus, la dirigenza accelera per blindare il centrale difensivo in scadenza di contratto superando la folta... Contenuti e approfondimenti su Lautaro l'Argentina complica i piani di... Lautaro non recupera, ma l’Argentina chiama: salta la Finalissima e i tempi cambianoLe condizioni fisiche di Lautaro Martinez non indicano un completo recupero, ma l'Argentina lo chiama in Nazionale: lo scenario. spaziointer.it Lautaro (Inter), doppietta con l'Argentina nella vittoria 6-0 contro Porto RicoNell'amichevole giocata in Florida Messi illumina e l'Argentina domina: finisce 6-0, con il capitano dell'Inter che entra nella ripresa e fa doppietta nel giro di 5', raggiungendo Crespo al quarto ... sport.sky.it