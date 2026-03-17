Laura Pellicoro, la mezzofondista brianzola di 25 anni, ha raggiunto un traguardo storico qualificandosi per i Mondiali indoor di Torun dopo aver stabilito un nuovo record personale a Philadelphia. L’atleta, che risiede e si allena negli Stati Uniti da oltre sei anni, conferma il suo stato di forma vincendo prima il titolo italiano degli 800 metri ad Ancona e poi superando i propri limiti nella capitale della Pennsylvania. Questo risultato segna l’inizio della sua prima partecipazione assoluta a un campionato mondiale. La giovane atleta rappresenta un caso di studio unico nel sportivo nazionale, avendo scelto di trasferire la propria base operativa oltreoceano per massimizzare le proprie prestazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Pellicoro: record a Philadelphia e via per i Mondiali

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