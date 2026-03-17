Latina auto in fiamme alle case Arlecchino | si indaga sulla pista intimidatoria

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2026, un’auto è stata interessata da un incendio alle “case Arlecchino” a Latina. Questa zona è stata protagonista di diverse esplosioni negli ultimi mesi, legate a un conflitto tra gruppi rivali impegnati nello spaccio di droga. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla natura dell’incendio e sulle eventuali connessioni con i precedenti episodi.

Latina, 17 marzo 2026 – Auto a fuoco nella notte appena trascorsa alle cosiddette “case Arlecchino “, la zona di Latina dove, nei mesi scorsi, scoppiarono diversi ordigni esplosivi, nell’ambito di una guerra criminale fra gruppi rivali in lotta per lo spaccio di droga in città. Questa volta, intorno alle 22 di ieri, invece, una Fiat 600 è andata a fuoco davanti in via Guido Rossa, rendendo necessario l’intervento di vigili del fuoco per domare il rogo e dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Ai militari dell’Arma spetta adesso il compito di indagare sulla vicenda: secondo quanto ricostruito finora, l’auto bruciata risulta di proprietà di un residente della zona e, poco prima dello scoppio del rogo, sarebbe stato avvertita anche un’esplosione, forse quella di una bomba carta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Bombe esplose alle case popolari di Latina, quattro arresti: indagini sulla guerra per lo spaccioQuattro giovani arrestati per esplosioni e incendi nelle case popolari di Latina nel settembre 2025. Auto in fiamme nella notte: si indaga sulle cause del rogoNel corso della notte appena trascorsa in via Gioberti, nel capoluogo, una Ford C Max è andata a fuoco. Una selezione di notizie su Latina auto in fiamme alle case... Temi più discussi: Incendio nel quartiere Q4: cinque auto distrutte dal fuoco nella notte; Latina – Auto fiamme a palazzi Arlecchino, indagini in corso; Latina, cinque auto a fuoco nella notte nel parcheggio di viale Paganini in Q4; LATINA | 5 auto distrutte dalle fiamme in zona Q4, indaga la Polizia. Latina, auto in fiamme alle case Arlecchino: si indaga sulla pista intimidatoriaLatina, 17 marzo 2026 – Auto a fuoco nella notte appena trascorsa alle cosiddette case Arlecchino , la zona di Latina dove, nei mesi scorsi, scoppiarono diversi ordigni esplosivi, nell’ambito di una ... ilfaroonline.it Auto in fiamme in via Don Morosini a Latina: si indaga sull’origine dolosaUn’auto incendiata nella notte alimenta il mistero nel centro di Latina. A prendere fuoco è stata una Kia Picanto parcheggiata ... latinapress.it I fatti sono avvenuti la scorsa estate in centro a Latina. Sono sei le vittime, contestata l'estorsione - facebook.com facebook La #MontagnaSpaccata a #Gaeta, in provincia di #Latina: luogo ricco di bellezza e meta di pellegrinaggi Ig giorgioteti #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com