Lasciano Rocco Casalino chiuso in una bara a Scherzi a Parte | Vi prego aprite sono claustrofobico
Durante la puntata di Scherzi a Parte del 16 marzo, Rocco Casalino è stato protagonista di uno scherzo in cui è stato chiuso in una bara durante un gioco di magia. Rimasto dentro per circa due ore, Casalino ha raccontato di averlo trovato terribile perché soffre di claustrofobia e ha chiesto ai presenti di aprirla. La scena si è conclusa con il suo appello per uscire dalla bara.
Tra i protagonisti della puntata di Scherzi a Parte del 16 marzo c'è stato Rocco Casalino. Costretto, durante un gioco di magia, ad entrare in una bara, gli è stato impossibile uscire per almeno due ore: "È stato terribile, sono claustrofobico" spiega a Max Giusti in studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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