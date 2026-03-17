Lasciano Rocco Casalino chiuso in una bara a Scherzi a Parte | Vi prego aprite sono claustrofobico

Durante la puntata di Scherzi a Parte del 16 marzo, Rocco Casalino è stato protagonista di uno scherzo in cui è stato chiuso in una bara durante un gioco di magia. Rimasto dentro per circa due ore, Casalino ha raccontato di averlo trovato terribile perché soffre di claustrofobia e ha chiesto ai presenti di aprirla. La scena si è conclusa con il suo appello per uscire dalla bara.