Lascia il vecchio lavoro per insegnare | il precariato è logorante ma non riesce a tornare indietro La storia di Fabio

Un uomo ha deciso di cambiare drasticamente vita, lasciando un lavoro nel settore industriale con collaborazioni internazionali e incarichi all’estero per dedicarsi all’insegnamento. La sua scelta nasce dalla difficoltà di sostenere il precariato, che lo ha logorato nel tempo. Ora lavora come insegnante, senza più possibilità di tornare indietro.

Ha lasciato un percorso professionale avviato nel settore industriale, tra collaborazioni con multinazionali e incarichi all’estero, per entrare nella scuola. Una scelta maturata — racconta a Repubblica — in un momento in cui appariva coerente con le proprie aspirazioni. Oggi, a distanza di sei anni, quella decisione viene riletta con maggiore cautela. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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